Quello appena trascorso è stato un anno sportivo da incorniciare per Hakan Calhanoglu, che, dopo aver vinto con l'Inter lo scudetto della seconda stella e la Supercoppa italiana, si è spinto fino ai quarti di finale a Euro 2024 con la Turchia. "Abbiamo creato grandi ricordi insieme nel 2024 - ha scritto il centrocampista su Instagram - Che il 2025 sia molto migliore per tutti noi". E ancora: "Grato per il 2024, ancora più affamato per il 2025".

