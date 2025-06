Tra i ragazzi dell’annata 2005 dell’Inter sta attirando l’attenzione di diverse squadre anche Aleksandar Stankovic, secondogenito dell’ex calciatore nerazzurro Dejan, controriscattato dall'Inter dopo l'annata trascorsa in Svizzera con la maglia del Lucerna. Per il centrocampista serbo, riporta Gianlucadimarzio.com, ci sono richieste dalla Bundesliga, in particolare da Stoccarda e Wolfsburg, oltre che dal Club Brugge in Belgio.

Nell'ultima stagione Stankovic ha collezionato 40 presenze totali con 3 gol. Prestazioni che gli sono valse anche l’esordio con la nazionale Under 21 serba, dopo aver fatto tutta la trafila giovanile a partire dall’Under 16. La valutazione che ne fa l’Inter è di 10 milioni di euro.

