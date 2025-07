Jeremia Recoba, figlio di Alvaro, è un nuovo giocatore del Las Palmas. Salta così il suo arrivo in Italia. Il centrocampista classe 2003 ha scelto la Spagna per iniziare la sua carriera in Europa, dopo l'addio al Nacional, allenata dall'ex fantasista dell'Inter. Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse di Lecce e Torino per il figlio d'arte che ha firmato un triennale con opzione con il club spagnolo.