È indubbiamente uno dei giocatori che maggiormente si sono messi in mostra in questo avvio di campionato, sorprendendo tutti a partire dalla gemma con la quale ha steso il Parma nella prima giornata. Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 del Cagliari, ha già scatenato su di sé l'interesse degli addetti ai lavori, in particolare dell'Inter che ha mandato un suo osservatore a Bergamo ieri per monitorarlo in occasione della gara contro l'Atalanta. E proprio al termine della gara della New Balance Arena, il tecnico rossoblu Fabio Pisacane ha speso qualche parola per il suo gioiellino.

Queste le dichiarazioni del tecnico a Sky Sport: "Ho un gioiello tra le mani e ho una grande responsabilità, non va tenuto con i piedi per terra perché sa dove vuole arrivare. Noi come staff dobbiamo migliorarlo nelle cose che ha già e può migliorare. Sono felice che abbia scelto l’Italia, diventerà molto forte. Ne parlerà lui della scelta per quanto lo rispetto".