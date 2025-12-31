Sta nascendo un caso nella Stella Rossa Belgrado intorno a Marko Arnautovic. Il fattore scatenante arriva dall'intervista rilasciata ai microfoni di Mozzart Sport dal direttore generale della compagine serba Zvezdan Terzic, che ha usato toni molto critici nei confronti dell'ex giocatore dell'Inter: "Per lui ho rinunciato a Nemanja Radonjić. Quando parliamo del potenziale e di ciò che può offrire, è il miglior calciatore serbo. Questa è una cosa. Ho passato più tempo con lui che con i miei figli. Ho l'impressione che quello che gli viene detto gli entri da un orecchio ed esca dall'altro. È incredibile. Da professionista, non puoi saltare gli allenamenti, scegliere le partite dove non giocare se non sei pronto. Sì, mi aspettavo decisamente di più. Forse ha fatto tutto questo perché riteneva di essere il mio animale domestico, ma ora non lo è più. Se non fosse stato per Dejan Stankovic che si è detto pronto a concedergli una nuova possibilità, non sarebbe più qui. Ma potete stare certi che se commetterà un altro errore andrà via".

Terzic continua nel suo atto accusatorio: "Ha avuto diversi infortuni, ma si chiedesse come mai. È dovuto al sovrappeso, o forse al suo stile di vita e alla sua alimentazione? Quando è arrivato Deki, ha avuto una conversazione aperta con lui". La notizia è rimbalzata anche in Austria, dove il portale OE24 non esclude che Arnautovic possa lasciare la Crvena Zvezda magari per un ritorno in patria, dove potrebbe tornare a valutare la proposta del Rapid Vienna rifiutata in estate. Tutto questo mentre Shimon Grotz, scout del Lech Poznan, rivela di aver tentato un approccio con il giocatore che però si è detto non interessato alla destinazione polacca.