Milan Skirniar è sempre più vicino al Galatasaray. Come verificato dalla redazione di Sportitalia, i contatti diretti del difensore con gli ex compagni Icardi e Torreira lo hanno convinto della destinazione. Lo slovacco ex Inter dovrebbe trasferirsi in prestito dal PSG fino al termine della stagione e il club francese coprirà interamente l'ingaggio del difensore.