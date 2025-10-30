Unipol Domus maledetto per il Cagliari di Fabio Piscane che cade per la terza volta consecutiva in casa, non riuscendo a spezzare un incantesimo iniziato proprio con il ko inflitto dall'Inter di Chivu. A fine partita l'allenatore del club sardo si è presentato in conferenza stampa durante la quale risposto anche sull'attaccante nerazzurro in prestito ai rossoblu, Sebastiano Esposito.

Il digiuno di Esposito cominciava a pesare?

"Questo è quello che dobbiamo mettere dentro e portare a casa da una sconfitta, è importante che Seba si sia sbloccato. Nel primo tempo ne era arrivato un altro, peccato per il fuorigioco perché poteva cambiare l'inerzia della gara. Spero che si sblocchino anche gli altri giocatori offensivi, perché abbiamo bisogno dei loro gol".