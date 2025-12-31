Momenti di grande paura per l'ex difensore di Inter e Real Madrid Roberto Carlos. In vacanza nel suo Paese, l'ex Nazionale brasiliano si è sottoposto a un controllo per un dolore a una gamba, nel corso del quale gli hanno diagnosticato un piccolo coagulo di sangue. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il suo cuore non funziona correttamente. Da qui la decisione di effettuare un intervento chirurgico per l'inserimento di uno stent. L'operazione sarebbe dovuta durare 40 minuti, ma si è prolungata a quasi tre ore a causa di una complicazione.

Adesso, Roberto Carlos è fuori pericolo ma rimane sotto osservazione in una clinica di São Paulo: "Ora sto bene e sono sotto stretta osservazione", ha dichiarato il diretto interessato.