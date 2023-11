Ancora una vittoria per il Benfica di Roger Schmidt che dopo la vittoria in Coppa di Lega portoghese contro l'Arouca, trova continuità anche in campionato e batte lo Chaves. Due gol, sottoscritti da Aursnes e l'ex interista Joao Mario dal dischetto, che valgono tre punti e la momentanea vetta della classifica, in attesa del match di domani tra Sporting Lisbona ed Estrella Amatora.