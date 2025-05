Vicino all'MVP Nicola Zalewski c'è anche Kristjan Asllani, autore del 2-0, per commentare con DAZN Torino-Inter 0-2: "E' sempre bello essere determinanti, ma non è tanto quello. Ora pensiamo a vincere tutte le partite che mancano per arrivare bene alla finale di Champions. Poi siamo lì, vicino al Napoli, vediamo quello che succede. Non dobbiamo sbagliare noi"

Quanto voglia di vincere c'è nell'Inter?

"Tanta, io sono qui da tre anni . Ogni volta che pareggiamo o perdiamo non si può parlare dentro lo spogliatoio. Adesso sappiamo dove siamo, vediamo quello che succede. Siamo orgogliosi per la finale di Champions, non capita tutti i giorni".

La dedica del gol?

"Alla mamma, ma questo gol lo dedico a tutta la mia famiglia".