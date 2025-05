Non si molla nulla: l'Inter lo fa capire bene sul prato dell'Olimpico-Grande Torino dove si impone con un secco 2-0 ai danni del Toro di Paolo Vanoli. In una partita giocata con una formazione fortemente rimaneggiata e segnata dal forte maltempo che a tratti condiziona pesantemente il gioco, i nerazzurri chiudono la pratica con un gol per tempo: apre le marcature Nicola Zalewski con una giocata d'autore al 14esimo, raddoppia Kristjan Asllani che al 49esimo legittima i galloni di vice-Calhanoglu segnando il secondo rigore di fila. Tante occasioni per l'Inter per allargare la forbice, intervallate da qualche fiammata granata: nel complesso, un successo più che meritato che vale un aggancio momentaneo in vetta alla classifica al Napoli.

IL TABELLINO

TORINO-INTER 0-2

MARCATORI: 14' Zalewski, 49' Asllani (R)

TORINO: 32 Milinkovic-Savic; 21 Dembelé (63' 83 Perciun), 13 Maripan, 5 Masina, 34 Biraghi; 28 Ricci (80' 8 Ilic), 66 Gineitis (63' 22 Caasdei); 20 Lazaro (80' 95 Cacciamani), 10 Vlasic, 11 Elmas; 18 Adams.

In panchina: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 4 Walukiewicz, 9 Sanabria, 23 Coco, 61 Tameze, 77 Linetty.

Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER: 13 J. Martinez; 31 Bisseck (46' 2 Dumfries), 6 De Vrij, 95 Bastoni (80' 15 Acerbi); 36 Darmian, 59 Zalewski (62' 23 Barella), 21 Asllani, 7 Zielinski (62' 20 Calhanoglu), 30 Carlos Augusto (46' 32 Dimarco); 99 Taremi, 11 Correa.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 48 Re Cecconi, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 56 Spinaccé.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Lo Cicero - Cecconi. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Marini. Assistente VAR: Abisso.

Note

Ammoniti: Carlos Augusto (I), Bisseck (I), Milinkovic-Savic (T), Zalewski (I)

Corner: 8-3

Recupero: 1°T 6', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

94' - FISCHIA LA PENNA, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO GRANDE TORINO!!! L'INTER BATTE 2-0 IL TORINO E AGGANCIA PER QUALCHE ORA IL NAPOLI IN VETTA!!!

93' - Masina segna in rovesciata il gol del 2-1, ma La Penna ferma tutto per un fallo dello stesso difensore su Asllani.

92' - Vicino al gol Che Adams. Corss di Biraghi, lo scozzese anticipa Dimarco e calcia in diagonale senza inquadrare la porta.

91' - Inizia il recupero.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

89' - Ci prova anche Calhanoglu, palla che sibila vicino al palo di destra del gigante granata.

88' - Stavolta Milinkovic-Savic compie un vero capolavoro: incursione di Dimarco che crossa trovando il Tucu che calcia di prima intenzione trovando il riflesso del portiere serbo.

88' - Tiro al volo di Biraghi, Dumfries colpisce con le mani raccolte e girandosi di spalle. La Penna sottolinea la posizione dell'olandese.

86' - Cross di Elmas, palla allontanata da Acerbi.

82' - Torre di Taremi per Correa, colpo di testa centrale che Milinkovic-Savic alza in corner.

80' - Acerbi è l'ultimo cambio dell'Inter, fuori Bastoni. Nel Torino Lazaro e Ricci lasciano il campo a Cacciamani e Ilic.

79' - Calhanoglu salva il risultato. Con un numero incredibile Perciun serve Vlasic, anticipato dal turco alla disperata colpendo il pallone in area. Poi la palla finisce fuori e non è nemmeno corner dopo una serie di rimpalli.

77' - Duello Calhanoglu-Lazaro sulla linea di fondo, concesso rinvio dal fondo all'Inter tra le proteste dell'austriaco.

76' - Asllani però stringe i denti e torna in campo.

75' - C'è qualche problema per Asllani, colpito da crampi. Si scaldano in fretta e furia Topalovic e Berenbruch.

74' - Altra buona chance per Elmas, pallone a giro troppo prevedibile e bloccato serenamente da Martinez.

72' - Vlasic! Movimento e scarico di Perciun per il croato che va di prima intenzione. Palla deviata con Martinez che prega per l'uscita e viene accontentato.

71' - Controllo acrobatico di Barella che esce palla al piede con un funambolismo, poi Dumfries prende fallo.

69' - Doppia respinta col corpo di Milinkovic-Savic, che chiude la strada prima a Correa poi a Calhanoglu.

67' - Bella idea di Taremi che prova l'assist per Correa, che però viene anticipato.

66' - Inter che palleggia all'interno della propria area, Torino che insegue a vuoto la palla.

65' - Elmas si accentra e fa partire un tiro interessante, deviato in calcio d'angolo.

63' - Cambia anche Vanoli: fuori Dembelé e Gineitis per il 2006 Perciun e per Casadei.

62' - Cambi per Inzaghi: dentro Calhanoglu e Barella per Zielinski e Zalewski.

60' - Proiezione offensiva improvvisa dell'Inter, Dumfries mette in mezzo dove Taremi pronto a colpire in sforbiciata viene anticipato.

58' - Ora il Torino ci mette più intensità, nerazzurri che si difendono.

57' - Azione confusa in area interista, Bastoni mura due volte sulle conclusioni dei giocatori granata.

56' - Zalewski parte in avanti e mette in mezzo un pallone bellissimo per Dimarco che calcia di prima intenzione, Milinkovic-Savic respinge coi piedi. Poi Zalewski viene ammonito per fallo su Gineitis.

54' - Dimarco spacca sulla sinistra, ma il suo pallone in mezzo sorprende tutti e si perde consentendo la ripartenza granata. Fernata da un fallo di Gineitis su De Vrij.

52' - Biraghi guadagna il fondo e prova il cross, palla deviata in corner ma l'esterno granata era partito in fuorigioco.

52' - Fallo di Vlasic su Bastoni, piove qualche fischio dagli spalti.

49' - Dal dischetto va Asllani.. GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! Milinkovic-Savic spiazzato, secondo rigore di fila a segno.

47' - Calcio di rigore per l'Inter: Taremi lanciato dalle retrovie da De Vrij viene abbattuto da Milinkovic-Savic, inevitabile per La Penna ammonizione e giallo per il portiere serbo.

46' - Milinkovic-Savic d'istinto respinge la rovesciata di Taremi. Bel movimento dell'iraniano vicino alla porta, ma conclusione centrale.

-----

19.23 - L'Inter batte il fatidico calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

19.23 - Ufficiali i due cambi: fuori Bisseck e Carlos Augusto, dentro Dumfries e Dimarco.

19.22 - Finalmente Torino e Inter entrano in campo per il secondo tempo.

19.20 - Torna ad abbattersi il diluvio. Squadre che restano nel tunnel.

19.18 - Poco prima dell'ingresso in campo delle due squadre, la pioggia torna ad aumentare d'intensità. Le squadre ancora non fanno capolino sul terreno di gioco e Dimarco comincia a essere un po' impaziente...

19.17 - Definiti i cambi: fuori i due ammoniti Bisseck e Carlos Augusto, dentro Dumfries e Dimarco

19.10 - Test terminato, si gioca il secondo tempo.

19.09 - La Penna entra in campo con De Vrij e Ricci per la verifica della tenuta del campo.

19.05 - Riscaldamento più intenso per Federico Dimarco e Denzel Dumfries.

HALFTIME REPORT - Nicola Zalewski fa in tempo a trovare il suo primo gol con la maglia nerazzurra con una stupenda conclusione a giro, prima che su Torino si abbatta un temporale di dimensioni epiche che finisce col condizionare anche l'andamento della gara. Partita che vede partire meglio i nerazzurri e il Toro crescere alla distanza, fino a sfiorare il gol del pari con Che Adams fermato da un grandissimo riflesso di Pepo Martinez che poi cade male a terra e le sue condizioni vanno valutate in vista del secondo tempo.

-----

45' + 6' - Finisce un primo tempo segnato dal diluvio: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 grazie alla gran rete di Nicola Zalewski al 14esimo.

45' + 6' - Crossa Darmian, Carlos Augusto manda alto di testa.

45' + 5' - Punizione per l'Inter. Sul tiro di Asllani, Milinkovic-Savic va coi pugni e respinge.

45' + 3' - Ci prova Ricci che raccoglie un pallone rallentato dalla pioggia e calcia, trovando una deviazione.

45' + 2' - Martinez fa una parata pazzesca. Riflesso clamoroso sul colpo di testa di Adams servito da Biraghi. Poi cade a terra male.

45' + 2' - Palla che viene rallentata soprattutto a centrocampo, niente fallo su Taremi lanciato in avanti.

45' + 1' - Il gioco riprende, assegnati sei minuti di recupero.

18.46 - La Penna testa il rimbalzo del pallone, i risultati non sono troppo confortanti.

44' - La Penna ferma il gioco, la pioggia condiziona pesantemente il gioco.

44' - Taremi va in uno contro uno con Dembele poi però perde l'attimo, ma riesce a tenere palla.

43' - Scappa via Elmas, abbattuto da Bisseck: giallo per il tedesco.

42' - Zalewski appoggia per l'accorrente Carlos Augusto che davanti a Milinkovic-Savic ma non trova la porta né compagni pronti a ribadire in rete.

41' - La pioggia continua a cadere con insistenza, anche il campo comincia a risentirne. Vlasic non riesce a controllare un pallone servito da Adams.

37' - Masina sbuca in area su azione di calcio d'angolo, l'occasione è ottima ma l'ex Udinese non riesce a inquadrare la porta.

35' - I due giocatori dell'Inter si riprendono, il gioco riparte.

33' - Brutta testata tra Martinez e De Vrij, i due rimangono a terra.

31' - Adams entra in area, punta l'uomo e prova il tiro: Zielinski ribatte.

30' - Servito da Vlasic, Dembelé controlla e calcia di potenza: pallone altissimo.

29' - Particolarmente violento il temporale sull'Olimpico-Grande Torino.

27' - Cross di Zielinski, Milinkovic-Savic esce ma poi si blocca. Per sua fortuna la palla è raccolta da Adams che appoggia di petto verso il portiere.

26' - Grande ripartenza Inter con Correa che lancia Bisseck, bravo a volare in avanti e appoggiare per Darmian che entra in area e calcia. Masina rischia tantissimo respingendo il pallone col corpo praticamente sulla linea di porta, corner per l'Inter.

25' - Lazaro arriva di testa sul cross di Biraghi, l'austriaco però colpisce male mandando alto.

25' - Vlasic sguscia tra due avversari, Carlos Augusto lo ferma in maniera rude e rimedia un cartellino giallo.

24' - Improvviso diluvio che si abbatte su Torino.

22' - Cross dalla sinistra per Dembelé che viene ostacolato da Carlos Augusto. Il granata reclama un tocco del brasiliano ma La Penna non è dello stesso avviso.

22' - Costruzione rischiosa per Martinez, che perde l'equilibrio a ridosso della linea di porta riuscendo a spazzare prima che un avversario si avventi sulla sfera.

20' - Ingenuità di Ricci che batte una rimessa laterale coi piedi dentro al campo, La Penna inverte e concede la palla all'Inter.

19' - Crossi di Elmas, Bastoni ci mette la testa e manda in calcio d'angolo.

IL GOL DI ZALEWSKI: Lancio di Bastoni a imbeccare Zalewski, seguito pigramente da Gineitis. Il polacco si libera con un colpo di tacco, accentra e fa partire un tiro a giro pazzesco da fuori che Milinkovic-Savic non riesce nemmeno a sfiorare malgrado le sue lunghe leve. Zalewski è il 19esimo marcatore stagionale dell'Inter.

14' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!! NIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAA ZAAAAAAAAAAAAAALEEEEEEEEWSKIIIIIIIIIIII!!!!

13' - Zielinski ruba palla a Ricci e innesca un contropiede Inter bruciato da Asllani che serve Masina.

11' - Brutto controllo di Bastoni sull'assist di Zalewski, Maripan accompagna il pallone fuori.

9' - Ricci trattiene Zalewski lanciato in avanti, La Penna non interviene.

9' - Possesso palla Inter, Zalewski lancia Taremi il cui colpo di testa trova solo Biraghi che appoggia a Milinkovic-Savic.

6' - Corner battuto, la palla arriva a Zielinski che calcia al volo sparando alto. Aggiornamento: il tifoso è stato vittima di una brutta caduta, non di un malore.

5' - La Penna indica che il gioco può riprendere. Applausi dagli spalti.

4' - Occhi rivolti verso la Maratona, mentre La Penna va a sincerarsi della situazione.

2' - Gioco fermo a Torino: i tifosi della Maratona segnalano il malore da parte di uno di loro fuori dall'impianto di gioco.

1' - Milinkovic-Savic non fa in tempo a fare un rilancio lungo, corner regalato all'Inter.

------

18.00 - Sarà del Torino il primo pallone del match: PARTITI!

17.59 - Ricci e De Vrij davanti a La Penna per il sorteggio.

17.56 - Torino e Inter guadagnano il campo.

17.55 - Squadre nel tunnel, bella cornice di pubblico nello stadio granata con ricca presenza nerazzurra.

17.45 - Squadre rientrate negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio del match.

------

