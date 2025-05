Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino. Zalewski in mezzo? "È un giocatore di qualità, può fare il quinto, la mezzala o il sottopunta. Ci mancava qualche giocatore in mezzo e abbiamo pensato insieme allo staff di alzarlo. Nasce in quella posizione. Hanno fatto bene tutti, penso a Correa e Taremi che avrebbero meritato il gol. Dopo i 120 minuti di martedì qualche giocatore è dovuto restare a Milano, volevamo vincerla con massimo impegno e ce l'abbiamo fatta".

Hai pensato all'acquazzone di Perugia, almeno per un secondo? Ci credi ancora?

"Dobbiamo fare il massimo, ci credo. Non dipende da noi, lo sappiamo. Dopo tutta la pioggia che abbiamo preso martedì, pure oggi. Il Toro non perdeva da nove partite in casa, siamo stati molto bravi".

Taremi sta decisamente meglio sul piano fisico e mentale. Ci hai lavorato?

"Ha potuto lavorare con tranquillità, ha avuto tanti problemi come Correa e Zalewski. Quest'ultimo ha avuto un problema al polpaccio. Correa idem, Taremi ha avuto la pubalgia nel girone d'andata e dopo la nazionale è tornato con una lesione. Quando i giocatori hanno problemi fisici, non possono lavorare nel migliore dei modi".

Una domanda sul calendario di Inter e PSG. Come vedi l'avvicinamento?

Dobbiamo cercare di lavorare con il sorriso come abbiamo sempre fatto. Ci stiamo giocando lo Scudetto punto a punto, sto cercando di portare tutti i giocatori nella massima condizione. Prima del PSG ci saranno Lazio e Como".

La risposta mentale della squadra è stata ottima.

"Sono stati molto bravi i ragazzi. Avevo timore perché il Toro è organizzato, ma i ragazzi l'hanno interpretata nel migliore dei modi".