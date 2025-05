Nel post partita di Psg-Arsenal, Marquinhos si è concesso ai microfoni di Prime Video per commentare la conquista della finale di Champions League. La squadra di Luis Enrique affronterà l'Inter.

"L'ho guardata anche io la partita di ieri contro il Barcellona - le sue parole -. L'Inter è una grandissima squadra, c'è storia ed esperienza. La conosco bene, ho giocato in Italia. è un'istituzione. Sanno cosa fare in campo, hanno una qualità incredibile. Lo abbiamo visto contro il Barcellona, tutti parlavano del Barcellona, poi l'Inter è arrivata in finale. Dobbiamo lavorare tanto".