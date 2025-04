Nel post partita di Barcellona-Inter, Frenkie De Jong si è concesso ai microfoni di Sky Sport.

“Partita in cui sono successe tante cose, per il pubblico neutrale è stata divertente. Alla fine ci prendiamo questo pareggio, dobbiamo vincere in Italia. Dobbiamo fare meglio sui gol presi, l’Inter ha più statura ed è brava sulle palle inattive. Noi giochiamo sempre così, ci sono alcuni rischi che ci portano a creare tante occasioni da gol".

"Vedremo come si concluderà la prossima settimana - ha aggiunto -. Inter ha un livello top, in casa sono forti ma anche noi lo siamo. Yamal? Non so cosa gli è successo nel riscaldamento, alla fine ha voluto giocare e nella prima parte l’ha fatto anche piuttosto bene”