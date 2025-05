Paolo Vanoli si presenta davanti ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta del Torino, battuto 2-0 dall'Inter: "Ci ha dato fastidio la posizione di Zalewski alto che bloccava il nostro terzino, facevamo fatica a pressare il quinto - le parole del tecnico granata -. L'abbiamo corretta nel corso della partita facendo seguire a Lazaro il quinto, spostando avanti Vlasic su Bastoni. Non siamo stati inizialmente aggressivi, contro una squadra forte nel palleggio, anche molto mobile. Quando abbiamo trovato le contromisure abbiamo fatto ottime cose, con spirito e coraggio, Siamo stati sfortunati sull'episodio di Martinez, ha fatto una grandissima parata. Abbiamo rischiato tanto nel secondo tempo, ma è quello che avevo chiesto alla squadra".

Cosa chiedi alla società per crescere ulteriormente?

"Con la società continuiamo a parlare per provare a migliorare la rosa. Dobbiamo partire da quello che abbiamo visto nella seconda parte, con lo spirito di combattere. Vogliamo onorare la maglia che indossiamo. Per quanto riguarda il futuro, cercheremo di trovare quegli elementi che ci migliorino in entrambe le fasi, anche quella difensiva perché abbiamo preso qualche gol di troppo.

Più difficile affrontare il Napoli o l'Inter?

"Sono due grandi squadre che stanno lottando per qualcosa di importante".

Oggi sono entrati due ragazzi.

"E' giusto dare spazio ai giovani, che devono stare coi piedi per terra per capire come si lavora. Il sogno deve sempre rimanere acceso in loro, mi ha fatto piacere l'esordio di Cacciamani.