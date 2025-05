"Quando perdi, c'è rammarico". Paolo Vanoli non nasconde la delusione per la sconfitta subita dal Torino contro l'Inter anche in conferenza stampa. "Abbiamo fatto fatica a trovare le contromisure per prenderli alti. Zalewski ci ha messo in difficoltà, abbiamo fatto fatica a capire come prenderlo - le parole del tecnico granata -. Abbiamo commesso un'ingenuità sul primo gol, Gineitis ha lasciato due metri all'avversario. Poi abbiamo trovato le misure, Adams poteva riaprirla e Martinez ha fatto una grande parata. Per la ripresa chiedevo coraggio, abbiamo lasciato campo aperto ma era un rischio che volevo prendermi. Il gol di Masina lo avremmo meritato, non ho capito perché sia stato annullato. Poi due occasioni di Vlasic...Dovevamo essere più equilibrati per prendere le seconde palle, a volte sono ripartiti e Vanja è stato bravo a tenerci in partita. Ma c'è stato lo spirito che volevo"

Cos'ha pensato al rigore per l'Inter?

"Che Dimarco aveva messo una grande palla...Siamo stati ingenui a non leggere l'azione, vorrei anche rivedere l'azione. Ma sono dispiaciuto per il risultato, però si guarda la prestazione. Ed è una prestazione cui dare continuità a Lecce. Guardiamo a noi stessi, ai punti da fare".