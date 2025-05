"Al di là del tempo che ho trascorso lì, penso che la gente dovrebbe sostenere il PSG nella finale di Champions League perché rappresenta la Francia, rappresenta il campionato francese". Questo è l'appello lanciato da Zoumana Camara, ex giocatore dei Paris Saint-Germain e attuale allenatore del Montpellier, in conferenza stampa: "In un certo senso, vedere una squadra francese giocare e raggiungere questo livello, mette in risalto il calcio francese, mette in risalto il nostro campionato. Semplicemente", aggiunge Camara.