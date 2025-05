Anche Piotr Zielinski è protagonista nel post-partita di DAZN per commentare la vittoria dell'Inter sul Torino: "Abbiamo approcciato bene la partita, eravamo concentrati. Non è stato complicato resettare dopo il Barcellona. Il diluvio ci ha messo in difficoltà, ma già nel secondo tempo il terreno di gioco era in buone condizioni e abbiamo potuto giocare il nostro calcio".

Quanti minuti hai nelle gambe?

"L'obiettivo è migliorare partita dopo partita, ora si è visto il vero Zielinski. Posso crescere ancora, spero di poter far vedere la mia miglior versione di me stesso in questo finale".

Che storia sarebbe per te arrivare davanti al Napoli?

"Sarebbe bellissimo, è sempre stato il nostro obiettivo. Poi le cose sono andate così, pur dimostrando sempre di essere forti. Abbiamo perso qualche punto di troppo che oggi ci obbliga a sperare in un passo falso del Napoli. Noi dobbiamo vincere le prossime due".

Passano le immagini dell'infortunio di Lobotka in Napoli-Genoa.

"Speriamo non sia nulla di grave".