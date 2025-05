"C'è la voglia di vincere tutte le partite, siamo contenti di aver giocato una partita così importante". Kristjan Asllani parla così, a Sportmediaset, dopo Torino-Inter 0-2. Partita in cui il risultato è stato fissato in maniera definitiva proprio da un suo gol su rigore, il secondo di fila in campionato dopo quello trasformato col Verona: "Non mi interessa del gol più di tanto, la cosa più importante è la squadra. L'importante è vincere. Io sono qua da tre anni, sono contento di essere qua, vedremo cosa succede. Milinkovic-Savic para rigori? E' alto, ma l'ho calciato bene".

Il centrocampista albanese, infine, ripensa all'impresa da leggenda dei nerazzurri contro il Barcellona in Champions League: "Abbiamo vinto una gara importante e difficile. Cosa ci ha lasciato? Dobbiamo lavorare, manca sempre meno a quell'appuntamento. Ma ora pensiamo al campionato, non è finito: dobbiamo rimanere attaccati. Poi se il Napoli le vince tutte complimenti".