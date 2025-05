MVP di Torino-Inter 0-2, gara nella quale ha trovato il suo primo gol in nerazzurro, Nicola Zalewski si sofferma ai microfoni di DAZN per commentare a caldo la partita: "E' sempre bello essere decisivi, soprattutto quando riesci a vincere questo tipo di gare. Sono riuscito ad aiutare la squadra, la strada è quella giusta. Dovevamo dare dei segnali, abbiamo fatto un'ottima partita. Il gruppo è forte, lo stiamo dimostrando".

Oggi ti abbiamo visto giocare molto come interno.

"E' stata una sorpresa anche per me. Ma come ho detto ai miei compagni in panchina, in questa squadra non dico sia facile giocare in ogni ruolo, ma vieni aiutato tanto. C'è tanta qualità, è molto facile dimostrare".

Tre finale europee in 4 anni per te.

"Nello sport il duro lavoro ripaga. Poi queste finali bisogna vincerle per entrare nella storia. Una l'ho vinta, uno l'ho persa ingiustamente. Ora la più importante della mia vita, per il momento".