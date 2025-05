Arrivato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino, il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski parla di questo successo che tiene viva qualche speranza nella rincorsa allo Scudetto:

Che valore ha una vittoria così?

“Altissimo. Sapevamo che non era facile, il Torino è un avversario tosto e di qualità. Ma noi abbiamo approcciato bene la partita e siamo rimasti concentrati, abbiamo messo le nostre qualità e abbiamo vinto meritatamente”.

Il pensiero della finale può aiutare a portare la lotta Scudetto fino all’ultima giornata?

“Certo. Anche se noi dobbiamo vincere le prossime due partite e sperare che loro le perdano”.

Quanta voglia c’è di mettere Inzaghi in difficoltà per la formazione della finale?

“Ognuno di noi deve dare il massimo in allenamento e in partita. Poi sceglie il mister chi mandare in campo dall’inizio ma anche chi subentra è molto importante come abbiamo dimostrato col Barcellona col gol di Davide Frattesi. Dobbiamo essere tutti pronti e sperare di vincere”.

Aver lasciato quei 2-3 punti per strada quanto vi pesa?

“Un pochino pesa, anche perché guardando la partita di stasera abbiamo le qualità. Abbiamo perso quel paio di punti in più che ci sono costati, ma finché abbiamo la possibilità dobbiamo crederci. Dobbiamo vincere le prossime due partite e sperare in un passo falso del Napoli”.