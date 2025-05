Anche ai microfoni di Inter TV, il centrocampista Piotr Zielinski ha commentato così il successo per 2-0 sul campo del Torino: “Sapevamo che a Torino non sarebbe stato facile - ha esordito il polacco -, abbiamo approcciato bene la partita e siamo stati concentrati. Alla fine è arrivata una vittoria importante per noi. Dobbiamo crederci perché siamo un ottimo gruppo, noi dobbiamo fare il nostro ma sappiamo di dover sperare in un passo falso del Napoli. Noi però stiamo bene, abbiamo altri obiettivi improntanti per cui lottare, ma stasera era importante vincere”.

Com’era il campo?

“A fine primo tempo il campo era veramente pesante, poi nella ripresa il campo era in buone condizioni. Non so se abbiano fatto qualcosa nell’intervallo, però nel secondo tempo si riusciva a giocare”, ha concluso.