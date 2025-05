Se a Milano si discute sull'eventuale installazione, a Parigi e dintorni i maxischermi per la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter sono già realtà. Diverse municipalità dell'Ile-de-France, compresa la capitale stessa, hanno annunciato la presenza di schermi giganti sulle proprie strade per poter raccogliere i tifosi in vista della grande sfida del 31 maggio. Addirittura, ad Aulnay-sous-Bois, comune dell'hinterland parigino, i maxischermi saranno due, come annunciato dal sindaco Bruno Beschizza.

Un dispiegamento di mezzi per dimostrare l'amore per il club, che nasconde anche un altro risvolto, visto che Aulnay-sous-Bois è una delle città che vorrebbero ospitare il futuro stadio del PSG quando il club di Nasser Al Khelaifi lascerà il Parco dei Principi.