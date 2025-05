"Era complicata e lo sapevamo, il loro valore è più alto del nostro". È questo il primo concetto espresso a Sky Sport da Cristiano Biraghi dopo il triplice fischio di Torino-Inter: "Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo avuto l'occasione di Adams ma lì è stato molto bravo Martinez. Poi abbiamo preso il secondo gol e contro una squadra così organizzata diventa difficile ribaltarla".

Su cosa deve puntare il Torino per fare il salto di qualità?

"Continuare a lavorare tutte le settimane e alzare il livello tutti quanti. Se vogliamo alzare il livello si deve alzare quello individuale per poi farlo nel collettivo: siamo buoni giocatori, ci sono tanti giovani e dobbiamo continuare così fino a fine anno perché quello che fai oggi te lo ritrovi anche a luglio per la prossima stagione".