In coda alla conferenza stampa tenutasi ieri sera a margine di PSG-Arsenal, Luis Enrique si è proiettato sulla finale di Champions League del prossimo 31 maggio, quella che vedrà i francesi contendersi il trofeo con l'Inter: "È la loro seconda finale in tre anni, sono pronti - la premessa del tecnico spagnolo -. Non hanno apportato molti cambiamenti alla loro squadra, solo 3-4 cambi (rispetto a Istanbul, ndr). Hanno lo stesso allenatore, la stessa mentalità, sanno giocare bene con e senza palla. È una squadra che domina sui calci piazzati, fisicamente molto forte. La analizzeremo meglio nei prossimi giorni. Quella di ieri (martedì, ndr) è stata una semifinale di altissimo livello, tra due squadre che hanno più esperienza di noi, non solo in termini di età ma anche di storia. E' un sogno poterci giocare tante finali, le affronteremo con la mentalità di sempre".