Kristjan Asllani è uno dei due protagonisti di Torino-Inter intercettati da Sky Sport sul prato dello stadio Olimpico Grande Torino per un commento a caldo sul match appena concluso, terminato 2-1 per i nerazzurri: "Sappiamo che abbiamo fatto una grandissima cosa andando in finale, ma dobbiamo pensare a fare il meglio nelle ultime due partite. Poi vediamo quello che arriverà" le parole dell'albanese, al secondo gol consecutivo dal dischetto.