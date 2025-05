Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match vinto per 2-0 sul campo del Torino: “Sapevamo he non sarebbe stata una partita facile, noi e il Napoli ci crediamo, poi è ovvio che dobbiamo sperare in un loro passo falso. Sicuramente la partita di martedì è stata incredibile, abbiamo conquistato la finale di Champions che è tanta roba. Ora dobbiamo restare concentrati fino alla fine perché ci giochiamo qualcosa di importante”.

Come si fa a non pensare alla finale?

“Ce la si fa perché manca ancora tanto e abbiamo ancora un obiettivo. C’è speranza, dobbiamo dare tutto in campo perché ci crediamo, poi ovviamente dobbiamo sperare che il Napoli lasci qualche punto”.