"Non mi sento ancora campione". Hansi Flick predica calma dopo la vittoria dell'ennesimo Clasico stagionale che vale al Barcellona il +7 in classifica sul Real Madrid quando mancano tre giornate alla fine della Liga. Il blaugrana hanno ribaltato i blancos dopo essere andati sotto di due gol al 14', riuscendo nell'impresa che, al contrario, era sfuggita a San Siro contro l'Inter in Champions League: "Questi giocatori sono fantastici - ha spiegato il tecnico tedesco -. Abbiamo rimontato ancora una volta uno svantaggio di due gol e venivamo dai 120' di Milano. Non è stato facile, ma questi giocatori ce l'hanno fatta".