Giustamente soddisfatto per la vittoria esterna ottenuta in campionato contro il Chaves, Roger Scmidt, allenatore del Benfica, auspica ora che i suoi uomini possano raddrizzare la rotta in Champions League a partire dalla gara di mercoledì contro la Real Sociedad: "In questo momento è importante vincere le partite per fare punti. Vogliamo farlo anche mercoledì, quindi questo è il nostro obiettivo contro la Real Sociedad.

Non abbiamo ancora segnato né fatto punti nel girone, ma siamo il Benfica e vogliamo cambiare questa situazione. Per fare questo, è molto importante vincere le partite davanti a noi per acquisire fiducia. In questo momento siamo contenti, ora dobbiamo recuperare e mercoledì sarà un'altra competizione e una partita completamente diversa".