Il drammatico conflitto che sta tenendo banco in questi giorni è seguito con particolare ansia, ovviamente, anche da Oscar Gloukh, talentuoso centrocampista israeliano del Salisburgo prossimo avversario dell'Inter in Champions League. Alla vigilia della gara contro il LASK Linz, il tecnico dei Bullen Gehrard Struber ha parlato proprio del momento vissuto dal suo giocatore: "La situazione non ci lascia indifferenti. Ne parliamo nello spogliatoio, anche con lo stesso Oskar. Ma per come lo vedo io, è completamente concentrato sul suo lavoro in campo. Il calcio è una buona distrazione”.