È bufera sulla finale di Copa del Rey di domani sera tra Real Madrid e Barcellona. Dopo le dichiarazioni con lacrime annesse dell'arbitro designato Ricardo De Burgos Bengoetxea, crollato in conferenza stampa ad una domanda sui video contro gli arbitri che da qualche mese manda in onda il canale ufficiale delle Merengues prima di alcune partite, segnalando anche gli errori contro i Blancos del fischietto di Bilbao, il Real, che ha chiesto irritata la sostituzione del direttore di gara ricevendo però un secco 'no' dalla RFEF, ha deciso di cancellare la conferenza stampa ufficiale pre-partita, l'allenamento prepartita e le foto ufficiali previste nel cerimoniale della Federcalcio spagnola che avrebbero visto protagonisti Carlo Ancelotti e Luka Modric.

Oltretutto, il Real ha emesso un comunicato ufficiale nel quale "ritiene inaccettabili le dichiarazioni pubbliche rilasciate oggi dagli arbitri designati per la finale" (in conferenza stampa c'era anche l'addetto VAR Pablo Gonzalez Fuertes), e denunciando "una chiara e manifesta animosità e ostilità di questi arbitri nei confronti del Real Madrid". Sono momenti di altissima tensione a La Cartuja, e avanza l'ipotesi, secondo i vari media iberici, che il Real Madrid diserti addirittura l'incontro di domani sera. Un'eventualità che, al di là del clamore che indubbiamente andrebbe a creare, permetterebbe ai catalani di arrivare con un giorno di riposo imprevisto in più alla semifinale di Champions League contro l'Inter. Va detto che, secondo il regolamento ufficiale riproposto dal quotidiano Sport, il posto delle Merengues in caso di rinuncia spetterebbe alla squadra eliminata in semifinale, ovvero la Real Sociedad. Mentre per il team rinunciatario scatta in automatico l'esclusione dall'edizione successiva della competizione con tanto di multa.