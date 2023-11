Corsa contro il tempo per Maurits Kjaergaard: il centrocampista danese del Salisburgo ha subito un infortunio nel corso del match di Coppa d'Austria contro l'Hartberg, lasciando il campo in preda al dolore alla spalla. I Roten Bullen, riporta il Salzburger Nachrichten, cercano di averlo a disposizione per la sfida di Champions League di mercoledì contro l'Inter, ma si dovrebbe trattare di un recupero lampo per lui.