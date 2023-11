Mikel Oyarzabal sembra destinato a saltare la sfida contro l'Inter, in programma all'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Il capitano della Real Sociedad, come riportato dal club basco in una nota ufficiale, ha riportato un infortunio al bicipite femorale sinistro durante la partita Cipro-Spagna e nella giornata di oggi ha iniziato il trattamento attraverso la terapia fisica.

"Il ritorno alle proprie attività sarà progressivo, a seconda delle caratteristiche della lesione e dell'evoluzione dei sintomi", si legge nel comunicato.