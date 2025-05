Dopo il pareggio ottenuto in extremis nella partita contro la Juventus, Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, parla ai microfoni di Lazio Style Channel esprimendo il rammarico per il risultato finale: “Noi tenevamo a vincerla, è stata fondamentale per la lotta Champions. Ora ne abbiamo due difficilissime e ce la giochiamo. Era difficile, loro in dieci difendevano bene. L’importante è che l’abbiamo pareggiata. Se l’avessimo pareggiata prima sarebbe arrivata una vittoria forse, li abbiamo schiacciati all’ultimo. Dispiace perché quest’anno in casa abbiamo fatto fatica. Non dobbiamo guardare il passato, concentriamoci sull’Inter e sul Lecce; a San Siro si va per cercare di vincere".