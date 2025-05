La pressione messa dall'Inter grazie alla vittoria di Torino nel match delle ore 18 ha un effetto negativo sul Napoli, che nel posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A non va oltre il 2-2 con il Genoa. La squadra di Antonio Conte si fa rimontare in casa due volte dal Grifone e, quindi, ora deve accontentarsi di avere un solo punticino di vantaggio sui campioni d'Italia, a due turni dalla fine del campionato, in quello che si preannuncia come un duello scudetto infuocato.

Allo stadio 'Diego Armando Maradona', gli azzurri sprecano il bonus che avevano in tasca per il rush finale buttando via prima il vantaggio di Romelu Lukaku (15') e poi quello firmato da Giacomo Raspadori (64') per effetto dell'autogol di Meret (32') e della rete di Johan Vasquez (84') che ha fissato definitivamente il risultato.