"È stata una partita particolare, sappiamo che l'Inter è fortissima. Ho visto una squadra matura, abituata a dettare il ritmo. È l'Inter, giusto che sia così". Così Samuele Ricci, parlando a Sportmediaset, a margine della gara persa dal Torino contro i campioni d'Italia.

Cosa ti riserverà il futuro?

"Non lo so, adesso penso solo al presente. Penso a fare bene, ho responsabilità importanti qui e per adesso penso a questo".