Giacomo Raspadori prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pari beffa subito dal Napoli contro il Genoa, un 2-2 che fa tornare l'Inter sotto in classifica, a -1, a due turni dalla fine del campionato: "Ci dispiace perché l'avevamo preparata e giocata bene questa partita. E' un punto importante, anche se volevamo vincere. Sappiamo che abbiamo dato tutto. Dobbiamo prepararci come sempre in questa settimana, non c'è niente da cambiare. Mancano due finali, è tutto nelle nostre mani", le parole a DAZN dell'autore del momentaneo 2-1.