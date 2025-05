E' un Antonio Conte deluso quello che si presenta a DAZN per commentare la beffa subita dal Napoli, ripreso dal Genoa sul 2-2 all'84esimo: "Se potevamo gestire meglio le situazioni dei gol? Hanno fatto due tiri in porta e hanno fatto due gol. capitano questo tipo di partite - le sue parole. Quando subisci, puoi fare qualcosa di meglio. Dispiace perché avremmo dovuto vincere per quanto prodotto. Rimane amarezza, soprattutto il fatto di non vincere a tre turni dalla fine. Però ci sta, il calcio è questo. Billing era entrato per evitare di subire questo tipo di situazioni, invece abbiamo preso gol. Onore al Genoa, ma ho poco da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo tirato 22 volte, 12 nello specchio. Bisogna migliorare in certe situazioni".

"E inevitabile che c'è amarezza in questo momento, non meritavamo di perdere punti così. Al tempo stesso, bisogna sapere che ci siamo giocati il bonus facendo solo un punto. Ora dobbiamo vincere le altre due partite, c'è poco da fare se vogliamo ambire a vincere il campionato facendo qualcosa di incredibile. Anche oggi abbiamo perso un altro pezzo, Lobotka. E' tutto l'anno che non ci aggrappiamo alla sfortuna, troveremo ancora la soluzione. Poi se gli altri saranno più bravi, complimenti a loro".

Gli ultimi due passi sono i più importanti della sua carriera?

"In che senso? Di quale carriera? Gli ultimi due step rappresentano un traguardo non prevedibile, quindi arrivare primi sarebbe qualcosa di incredibile. Lo merita anche questa gente di Napoli che ci ha sempre seguito con passione. Noi stiamo andando oltre i nostri giri del motore, a questi ragazzi va sempre detto 'grazie'. Oggi c'è amarezza, potevamo fare qualcosina in più nei dettagli".