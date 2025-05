Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato così della lotta Scudetto tra Inter e Napoli che si è infiammata con il pari degli azzurri contro il Genoa: “Conte è un campione, ha una mentalità incredibile. È capace di gestire bene anche i momenti di tensione, ha un’esperienza grandissima e troverà sicuramente una soluzione positiva. Se Conte mi chiama prima dell’Inter? Non lo so…, ”ha detto lasciando spazio a future possibili evoluzioni.

Riguardo alla sfida tra Napoli e Parma, Fabregas ha analizzato le caratteristiche della squadra di Zanetti: “Il Parma non ti pressa tanto, ti aspetta con il blocco alto. Ha attaccanti come Bonny e Pellegrino che stanno facendo molto bene, anche noi abbiamo sofferto contro di loro. Il Napoli dovrà avere pazienza, attaccare con il blocco alto e stare attenti al contropiede, perché sono molto pericolosi”. I

l tecnico del Como ha parlato della situazione del Napoli, che si trova al comando con un punto di vantaggio sull’Inter: “Sono a +1 sull'Inter, e penso che tutti avrebbero firmato per trovarsi in questa posizione. Ora bisogna restare tranquilli e concentrati sul lavoro settimanale”.

Fabregas ha riservato parole di elogio anche per l'Inter e il suo allenatore Simone Inzaghi: “I numeri sono incredibili, dimostrano la mentalità della squadra e dell’allenatore. Non è facile rimanere concentrati quando giochi in 3-4 competizioni, ma Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Mi piace molto la tattica dell'Inter, la loro struttura e costruzione del gioco. Hanno un modo di attaccare diverso rispetto alle altre squadre”.