Patrick Vieira gonfia il petto per il pari prestigioso strappato dal Genoa sul campo della capolista Napoli, un 2-2 che accenda ancora di più la lotta scudetto a due turni dalla fine del campionato: "Sono molto orgoglioso perché abbiamo fatto una gara di personalità e intensità - le parole a DAZN del tecnico del Grifone -. Siamo sulla strada giusta. Abbiamo preso gol ma abbiamo sempre giocato alti, mettendo il Napoli in difficoltà. Il pari è meritato, sono molto contento di ciò che abbiamo fatto vedere come squadra".

Ripartirai dal Genoa la prossima stagione?

"Escono tante voci, io voglio finire il campionato bene. Abbiamo dimostrato oggi e col Milan che siamo concentrati sul presente. Poi ci sarà tempo per decidere".

E' contento di aver fatto un favore all'Inter come ex?

"No, guarda. Il nostro focus era fare punti con una big dopo la sconfitta col Milan. Volevamo migliorare i dettagli che fanno la differenza, ci siamo riusciti e abbiamo preso il punto".