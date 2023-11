La Real Sociedad può chiudere il girone di Champions League al primo posto? Secondo Ander Barrenetxea "è complicato - dice in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benfica -. L’Inter è una grande squadra che ha vinto tutto. Giocare in Champions League è un sogno per tutti. Vogliamo tutti continuare a competere e la partita di domani determinerà il resto degli ottavi, quindi dobbiamo vincere fino alla morte. Per noi è una finale".