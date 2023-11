Nella partita contro l'Almeria di ieri, si è rivisto nel ruolo di titolare nella Real Sociedad l'attaccante Sadiq Umar, che sin qui non ha avuto tantissimo spazio in stagione e oltretutto è stato sostituito dopo l'intervallo. Nel corso della conferenza stampa post-match, il tecnico dei baschi Imanol Alguacil si è comunque congratulato con lui per quanto fatto vedere e ha spiegato che non è contemplata l'idea di una sua partenza: "Non è un'opzione.

Chi lo vuole sono io, e mi pare di capire che lui sia contento di essere qui malgrado i pochi minuti. Viene da un infortunio, gioca in una squadra di livello Champions League, per questo non ha tanto spazio".