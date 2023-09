Tempo di derby basco per la Real Sociedad, attesa dalla sentitissima sfida contro l'Athletic Bilbao. Alla vigilia dell'impegno di Liga, Imanol Alguacil ha presentato il match facendo anche il punto sulle condizioni dei suoi giocatori, tra qualche giorno in campo in Champions League nello stesso girone dell'Inter: "Infortuni? Non riguarda solo la nostra squadra. Io sono sempre con lo stesso ritornello. In tutte le squadre ci sono tanti infortunati. Simeone stesso ha detto che la squadra ha bisogno di riposare. E anche noi. Finora non abbiamo avuto tutti a loro disposizione".

Per Alguacil si tratta anche in questo caso di una partita di Champions League, come aveva etichettato quella contro il Getafe: "Sì. E lo è ancor di più perché è anche un derby. Sapete come mi avvicino ai derby e immagino lo sappiano anche i nostri tifosi. Per loro, come per me, è la partita più speciale e lo sanno anche i giocatori. L'intenzione è giocare bene e, soprattutto, vincere".