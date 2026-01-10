"L’ho detto e lo ripeto, l’Inter è la squadra più attrezzate di tutte in Serie A". Questa la certezza espressa, corroborata anche dalle statistiche, espressa da Fabio Capello ai microfoni della Gazzetta dello Sport nel commentare le parole di Massimiliano Allegri che ha definito i nerazzurri e il Napoli le squadre più forti del campionato: "C’è un dato poi che rende bene l’idea: il numero dei gol segnati. La squadra di Cristian Chivu è già quota 40 in campionato, mentre nessun’altra arriva a 30. La differenza c’è e si vede, perché il tecnico romeno può anche ruotare i suoi uomini senza perdere qualità, mentre i suoi colleghi no. Nemmeno Conte può farlo in toto al Napoli...".

Ripetere in continuazione che gli altri sono più bravi non può demotivare lo spogliatoio?

"Allegri è troppo esperto e furbo per cadere in una leggerezza del genere. Bisogna sempre distinguere quello che un allenatore dice pubblicamente da quello che poi racconta nello spogliatoio. Io penso che i giocatori del Milan sappiano benissimo il perché Max faccia certe dichiarazioni, probabilmente con lo scopo di alleggerire la pressione mediatica sulla squadra. È una forma di protezione, non certo un’ammissione di inferiorità, anche se poi sostenere che Inter e Napoli siano più forti non è di certo una falsità".

Intanto, negli scontri diretti Allegri ha battuto entrambi ed è a tre punti da Chivu e davanti a Conte.

"Infatti. Ecco perché alla fine il punto con il Genoa, in una partita che poteva pure perdere con quel fallo ingenuo di Bartesaghi sul rigore poi fallito da Stanciu, è comunque positivo per il Milan. Domani sera ci sarà Inter-Napoli, poi ricomincerà anche la Champions League, che è la competizione in assoluto più importante e dispendiosa. Allegri ha il vantaggio di non giocare le coppe, potrà sfruttare tutta la settimana per preparare i suoi all’unico impegno. Deve semplicemente andare avanti per la sua strada, sperando di essere vicino quando le cose saranno più complicate per le rivali".