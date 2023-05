"Spero di essere riuscito a trasmettere la felicità e l'entusiamo. Stiamo facendo un percorso eccezionale in Champions, sappiamo anche da dove siamo venuti e dove vogliamo arrivare. Servirà serenità". Lo ha detto Stefano Pioli, tecnico del Milan, parlando in esclusiva con Sky Sport, alla viglia dell'euroderby contro l'Inter.

Domani sera ci sarà l'arbitro della gara col Rio Ave, quella dei rigori infiniti.

"Sono belle coincidenze, è un ricordo che abbiamo dentro ma siamo cresciuti tanto da allora. Le esperienze negative ci hanno migliorati, ora viviamo con questa emozione ed energia la semifinale".

Ora che foto metterebbe nello spogliatoio per stimolare i suoi ragazzi?

"Il lavoro dell'allenatore riguarda anche le energie mentali da trasmettere, abbiamo parlato dell'esperienza con Tottenham e Napoli. Abbiamo cercato di capire dove siamo stati bravi. Ci aspetta una qualificazione simile".

Come sta Leao?

"L'ho cercato anche io la parola 'elongazione' su Google quando è arrivato l'esito degli esami. Domani mattina sarà qua e proverà a spingere: potrebbe anche giocare, se starà bene. O gioca o non viene in panchina, dipenderà dall'intensità del lavoro che riuscirà a fare. Per le caratteristiche del giocatore, è uno che deve stare al 100%".

Con l'Inter sempre gare equilibrate.

"Vero, al di là della Supercoppa dove fecero meglio loro. Noi dobbiamo prepararci per domani, dopodiché penseremo al ritorno. Dovremo avere alti livelli fisici, tecnici e motivazionali. La squadra sta bene ed è pronta".

Che notte consiglierebbe di vivere ai suoi?

"L'ansia non ci darebbe nessuna possibilità di esprimerci al massimo. Consiglio ai miei di riposare bene, c'è bisogno di tutte le energie. Sognare sì, ma dopo è il campo che parla, dobbiamo essere più bravi degli avversari".

Cosa serve per vincere?

"Un gran lavoro di squadra, nelle ultime 4 partite di Champions siamo stati squadra soffrendo e lottando. Servirà un qualcosa di straordinario".