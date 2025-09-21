Dopo essere partiti bene in Champions League, è ora di darsi una scrollata in campionato per l’Inter. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, arriva microfoni di DAZN parlando anche delle questioni extracampo.
Quali sono le sensazioni sulla vendita di San Siro?
“Assisto ad uno scenario un po’ imbarazzante, da uomo di calcio. Il calcio a Milano è messo un po’ da parte, non abbiamo i criteri per organizzare la finale di Champions e non è tra gli stadi indicati per Euro 2032. Questo perché è nato un dibattito dove sono intervenuti anche politici di 30 anni fa, molto conservativi non innovativi, che non capiscono che Milano è una delle città più belle del mondo dal punto di vista socio-economico-culturale. Inter e Milan rappresentano due eccellenze e hanno necessità di avere uno stadio nuovo. Se non si risolvesse la questione, le due società dovrebbero andare altrove. La cosa non farebbe bene a Milano”.
Quindi c’è il rischio che tutto salti?
“No, sono ottimista. Apprezzo molto il lavoro di Sala. Speriamo che il buonsenso prevalga”.
Tornando al campo, qual è il progetto per Josep Martinez e Pio Esposito?
“Noi abbiamo l’obbligo di guardare al presente e al futuro, è normale che alcuni giovani possano essere elementi con prospettive future. Di conseguenza è giusto che il tecnico possa impiegarli per fare ulteriori valutazioni per il bene dell’Inter, senza mancare di rispetto agli altri giocatori. Sommer è un portiere molto serio, ha preso molto bene questo avvicendamento che può essere propedeutico per l’Inter del futuro. Pio è un talento, ha tutte le qualità non solo tecniche e sportive ma anche umane; è un ragazzo molto intelligente, sono ottimista per il futuro dell’Inter e della Nazionale”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:38 Chivu in conferenza: "Contento della prestazione, grande partita di Carlos Augusto. Sommer-Martinez, sono stato chiaro con entrambi"
- 23:29 Luis Henrique a DAZN: "All'Inter mi trovo bene, tutti mi incoraggiano. Ecco cosa mi chiede Chivu"
- 23:27 Chivu a ITV: "Ho visto maturità ed equilibrio, sarebbe stato un peccato non vincere oggi"
- 23:25 Sassuolo, Grosso in conferenza: "Inter molto forte, peccato non essere riusciti a riprendere la gara in pieno"
- 23:24 Chivu a DAZN: "La nota positiva è la vittoria, ma l'Inter può fare meglio. Esposito ha fatto una gran partita"
- 23:16 Luis Henrique a ITV: "Lavoro forte tutti i giorni, felice di essere entrato bene"
- 23:13 Luis Henrique in conferenza: "Ruolo preferito? Basta giocare. Ho lavorato tanto per avere questi minuti"
- 23:11 Sassuolo, Grosso a DAZN: "Se l'arbitro avesse avuto coraggio poteva esserci qualcosina a favore nostro, ma ci manca malizia"
- 23:04 Inter-Sassuolo, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:03 Dimarco al 90esimo: "Contenti per la vittoria. Abbiamo fatto due passi falsi, ma il campionato è lungo"
- 23:02 Carlos Augusto Player of the Match: "Abbiamo dimostrato di voler vincere. Io meglio da terzo? In questo gioco..."
- 22:51 Inter-Sassuolo, le pagelle - Esposito strappa applausi, Sucic altruista. Carlos Augusto riceve il giusto premio
- 22:50 I tiri mancini di Chivu: Dimarco e Carlos Augusto esorcizzano lo spauracchio Sassuolo, l'Inter si impone 2-1
- 22:49 Inter-Sassuolo, Full Time - I nerazzurri pendono verso sinistra. Il solito pathos nel finale non nega i 3 punti
- 22:35 liveIl POST PARTITA di INTER-SASSUOLO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 21:51 Inter-Sassuolo, presenti al Meazza quasi 69 mila spettatori
- 21:49 Carlos Augusto al 45': "Ottima partita ma dobbiamo stare attenti, l'1-0 è un risultato bast***o"
- 20:22 Marotta: "Esposito un talento, ha qualità sportive e umane. San Siro? Spero prevalga il buonsenso, però..."
- 20:15 Acerbi a DAZN: "Dobbiamo andare avanti a vincere, in campionato siamo indietro"
- 20:10 Addai lancia il Como a Firenze: viola ancora sconfitti e delusi, Fabregas esulta in pieno recupero
- 20:09 Sassuolo, Koné a DAZN: "Il mio idolo? Sono nato in Costa d'Avorio, quindi ovviamente dico Drogba"
- 20:06 Sassuolo, Carnevali a DAZN: "Sarà un campionato duro. Matic? Convincerlo è stato molto semplice"
- 20:05 Napoli, McTominay: "Scudetto? Presto per dire chi è la squadra più forte"
- 19:52 Acerbi a ITV: "La mia rinascita è partita da Sassuolo. Sfida ostica, ma a noi servono punti"
- 19:50 Pisa, Gilardino contento di Akinsanmiro: "Bene con l'Udinese, può darci una grandissima mano"
- 19:45 Martinelli risponde ad Haaland: l’Arsenal agguanta il City, ma esulta il Liverpool
- 19:36 Slavia Praga, solo un pareggio sul campo del Liberec: Kusej in gol. I cechi a San Siro il 30 settembre
- 19:20 Corti: "Con l'Inter vedremo di che pasta è fatto il Cagliari. Esposito è un talento purissimo di enorme qualità"
- 19:05 La Nord applaude le parole di Chivu con uno striscione all'esterno di San Siro: "Società, questa è la mentalità"
- 18:50 Altra goleada incassata dopo l'Inter, Baroni: "Siamo noi che dobbiamo cambiare atteggiamento"
- 18:35 Acerbi: "Grazie a mio papà non ho smesso di giocare a calcio. In Nazionale tornerei, ma rispetto le scelte dei CT"
- 18:20 Padova, niente Mondiale Under 20 per Di Maggio. Andreoletti: "Scelta legittima, conto su di lui"
- 18:05 Cordoba: "Si spera che prima o poi arrivi un altro Triplete, sarebbe bello per tutti gli interisti"
- 17:50 Juric dichiara chiusa la questione Lookman-Atalanta: "Lunedì ha parlato con me e la squadra"
- 17:35 Atalanta, Samardzic riabbraccia Lookman: "Felici che sia tornato. Sappiamo quanto vale"
- 17:20 Punticino in volata per l'Ajax: Gloukh riacciuffa il PSV Eindhoven, finisce 2-2 il classico dei Paesi Bassi
- 17:05 Atalanta più forte della sventura: Torino travolto 3-0. La Cremonese pareggia e resiste nei quartieri alti
- 16:50 GdS - Ricavi da sponsor di maglia: l'Inter svetta in cima alla classifica, seguono Milan e Juve
- 16:35 Inter U23 corsara a Crema, Vecchi: "Primo tempo perfetto, poi bravi a difendere in 10. E se Topalovic..."
- 16:20 Cagliari-Inter, dal 23 settembre in vendita i biglietti per il settore ospiti: disposizioni e prezzo
- 16:05 Vittoria all'ultimo respiro per il Saint-Gilloise: Genk superato 2-1 con un rigore al 94esimo
- 15:50 Roma, l'emozione di Pellegrini: "Ad un passo dall'andare via, poi decido il derby. Amo questa squadra"
- 15:35 Atalanta, brutta notizia per Juric: scontro con Coco, infortunio per Nicola Zalewski
- 15:20 Arbitri, si va verso la rivoluzione: dal 2026-2027 i direttori di gara di A e B fuori dall'AIA
- 15:05 Pergolettese-Inter U23, le pagelle - Fiordilino ci mette esperienza e qualità. Topalovic grande protagonista, Cocchi ingenuo
- 14:50 Cagliari, rientro tormentato da Lecce: slittato di qualche ora il ritorno in Sardegna per un guasto
- 14:39 L'Inter U23 scappa e poi resiste: battuta la Pergolettese 0-2. Decidono i gol di Fiordilino e Spinaccé, espulso Cocchi
- 14:36 Roma è giallorossa: Gasperini scommette su Pellegrini, lui lo ripaga consegnandogli il derby della Capitale
- 14:19 La Juve frena a Verona, Tudor: "Noi tre partite in 7 giorni, il Napoli in 9... Così si perdono 4-5 punti in una stagione"
- 14:05 Trevisani avvisa Chivu: "Quella con l'Ajax non è la vittoria della svolta per l'Inter. Ecco perché"
- 13:50 Cosmi: "Chivu mi piace. Non è mai banale e sa gestire situazioni psicologiche importanti"
- 13:35 Inter-Sassuolo, occhio al cronometro: i tre gol dei neroverdi in Serie A sono arrivati nella fase centrale della ripresa
- 13:20 Omicidio Boiocchi, Ferdico inchioda Beretta e ammette: "Affascinato dal poter prendere il comando della curva"
- 13:05 Atalanta-Inter, Up & Down - Marello padrone della fascia, El Mahboubi impatta bene. Iddrissou frustrato
- 12:50 Brasile, anche il derby d'Italia tra le partite osservate dallo staff tecnico di Ancelotti: in campo Carlos Augusto
- 12:37 Primavera, a Zingonia prevale l'equilibrio: reti bianche tra Atalanta e Inter e rammarico per entrambe
- 12:36 Inter, sette i fedelissimi di Chivu nelle prime 8 panchine ufficiali. Sommer sempre presente, Lautaro e Thuram i bomber
- 12:22 Novellino: "L'Inter ha una rosa molto forte. Chivu? Ha meritato questa grande occasione, ma deve essere convinto"
- 12:07 Udinese, Runjaić: "La differenza tra le gare con Inter e Milan? I rossoneri ora sono la migliore squadra a livello difensivo"
- 11:53 GdS - Verona-Juve, l'AIA boccia Rapuano: l'arbitro verrà retrocesso in Serie B
- 11:38 Martina: "Ecco come Bacchetti mi portò all'Inter. Ero amico del padre di Dzeko, lo proposi a Sabatini per la Roma"
- 11:23 Corsera - Inter-Sassuolo, stasera debutto stagionale di Josep Martinez. Poi tornerà subito in panchina?
- 11:07 Corsera - Cessione di San Siro, difficile ricostruire la catena di controllo: Inter e Milan negano l'accesso ai documenti al Comune
- 10:53 GdS - Berardi torna a San Siro: i numeri dell'attaccante in casa dell'Inter
- 10:39 Inter Women, Schough: "Dal mio arrivo all'Inter penso di essere maturata molto"
- 10:25 GdS - Frattesi ritrova il 'suo' Sassuolo: spera nell'esordio in campionato dopo l'infortunio che gli ha rovinato l'estate
- 10:10 Cocchi: "Ispirato da Dimarco. La sfida più importante? Superare il momento dopo il rigore sbagliato in UYL"
- 09:55 TS - Sommer-Martinez, futuro da decifrare: Caprile intriga l'Inter, ma piace anche Carnesecchi
- 09:40 De Vrij: "Sono calmo, razionale e positivo. Samuel una leggenda". Poi svela cosa 'ruberebbe' a Thuram
- 09:26 TS - Calhanoglu l'insostituibile: ieri parole non banali di Chivu in conferenza