Chivu è deciso a lanciare per la prima volta da titolare Josep Martinez. Lo spagnolo sarà oggi tra i pali della porta nerazzurra al posto di Yann Sommer e avrà una ghiotta occasione per dimostrare se potrà essere il numero uno del futuro. L'esperto portiere svizzero il prossimo 17 dicembre compirà 37 anni e il suo contratto scadrà nel 2026: il rinnovo (seppur complicato) non è da escludere, ma se l'ex Genoa non dovesse dare le giuste garanzie allora non va esclusa la possibilità che la dirigenza possa sondare altre piste.

Secondo Tuttosport dalle parti di Viale della Liberazione "piace Carnesecchi, ma l’Atalanta ha dimostrato di chiedere tanto per i propri gioielli, intriga molto anche Caprile del Cagliari (visionato venerdì a Lecce da uno 007 nerazzurro), sul taccuino di diverse squadre, Milan compreso. In estate Giulini chiedeva 20 milioni, prezzo destinato a salire".