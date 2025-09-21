Stasera, in Inter-Sassuolo, dovrebbe arrivare il debutto stagionale di Josep Martinez. Un test importante per il portiere spagnolo che, anche vista carta d'identità e il contratto in scadenza di Yann Sommer, deve dimostrare di poter fare il numero uno dei nerazzurri per gli anni a venire. Come si legge sul Corriere della Sera, mercoledì scorso, Cristian Chivu ha confermato lo svizzero tra i pali nel match di Champions contro l'Ajax perché non ha voluto accontentare il popolo che ne aveva chiesto la 'testa' dopo la prestazione negativa nel derby d'Italia. L'avvicendamento è stato solo rinviato, ma dopo domani sera non è dato sapere quali scelte prenderà il tecnico romeno. "Se farà bene (ma anche se farà male) tornerà subito in panchina?", è la domanda che trova posto nell'articolo del Corsera.