Un ospite d'onore per il Lentigione, formazione militante in Serie D: Ivan Ramiro Cordoba, storico difensore dell’Inter, ha incontrato nei giorni scorsi la squadra emiliana rivolgendole i propri migliori auguri per la nuova stagione in qualità di uomo immagine di Immergas, la nota azienda reggiana. Cordoba, intervistato dal portale Reggionline.com, ha spiegato: “È una società che dà ai giocatori la possibilità e, in un altro modo, la responsabilità di andare in campo e spingere i propri atleti a dare il meglio. Ogni giocatore deve dare se stesso, visto che giochi in Serie D, con queste strutture e hai la possibilità di fare quello che più ti piace: giocare a calcio”.

Parlando della sua ex squadra, Cordoba rivive i magici momenti del Triplete del 2010: "È qualcosa di speciale che tutti noi ci porteremo per la nostra intera vita. Perché comunque è stato il primo Triplete e il primo non lo può cancellare nessuno. Sono orgoglioso di aver fatto questo e di aver fatto la storia con l’Inter. Si spera che prima o poi arrivi un altro Triplete, sarebbe bello per tutti i tifosi interisti”.