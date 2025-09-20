Buona la prima per José Mourinho sulla panchina del Benfica. La squadra portoghese ha battuto l'AVS con un netto 3-0 in campionato, grazie alle reti di Sudakov, Pavlidis e Ivanovic. Per lo Special One arrivano così i primi tre punti con il Benfica che sale al secondo posto e a quota 13 punti in classifica.